Разоблачение Марии Деригиной: $30 000 в месяц с «доходных сайтов» для доверчивых ушей 

В наше время понятие «пассивный доход» стало неприличным. Его часто используют мошенники, инфоцыгане и просто проходимцы. Эти некогда приятные уху слова сегодня использует Мария Деригина, опытная и бывалая инфоцыганка, зарабатывающая на тех, кто хочет разбогатеть на сайтах. Мария выработала целый пласт параллельных знаний, где есть такие термины как «доходные сайты», «сайты под клики», «долларовый интернет» или «долларовый сайт».

Ее жертвами часто становятся люди, далекие не то что от онлайн-предпринимательства, а вообще от каких-либо технологий. С них-то она дерет три шкуры — как иначе назвать «воду» по цене от 19 000 до 69 000 рублей, которую она называет курсами? При этом немалую часть учеников Деригиной составляют пожилые люди, которые верят, что можно поставить на поток инвестирование в сайты с сотнями процентов доходности в год. Но обо всем по порядку.

«Доходные сайты»

Всем, кто желает приобщиться к инвестициям, Мария рассказывает свою историю о том, как она осталась одна с маленьким ребенком, кредитами и без дохода. Каким-то чудом в поле ее зрения попали сайты и она научилась извлекать из них то, что не могли их предыдущие владельцы, опытные вебмастера. Она разработала и систематизировала свой метод и через некоторое время начала зарабатывать $30 000. Жизнь наладилась, бизнес работает и она уделяет почти все свое время себе и близким.

Но на этом Мария не захотела останавливаться, иначе какой ты успешный бизнесмен, если не научишь остальных копировать твой бизнес? Ведь все же успешные бизнесмены и инвесторы любят харакири, так?

Деригина в 2017 году выпустила курс «Доходные сайты — заработок на ссылках 100 тысяч в месяц», на основе которого она в 2018 году выпустила другой курс — «Ферма доходных сайтов». В 2019 году появилось новое ответвление «Пассивный доход на долларовых сайтах». Она сравнивает сайты с недвижимостью и утверждает, что их можно точно также «сдавать», как и квартиры, но при этом они стоят намного дешевле. Поток желающих попасть на курс не иссякает — на один «семестр» набирается по 20-25 человек. Курс проводится в виде вебинаров и длится 5-6 недель.

Что получает ученик, купив курс за такие немалые деньги? Ничего, чего нет в открытом доступе. Но страшно не то, что бесплатную и очевидную информацию собрали в одном месте и продают людям, которые открыли для себя дивный мир заработка в интернете. Новичков вводят в заблуждение примитизированными и упрощенными знаниями, сдобренными неизвестными науке терминами, которые придумывает сама Мария. Более того, она на уроках остерегает учеников, что сверх того, что она учит их, не надо ничего изучать, так как видите ли, у них в голове будет каша.

Под «Доходными сайтами» Мария, очевидно, имеет в виду те сайты, которые приносят доход с продажи ссылок. Она в своем обучении делает акцент именно на продажу ссылок. Алгоритм инвестирования выглядит больно знакомым, потому устаревшим по крайней мере лет на 10 — купить сайт и загнать его на биржи ссылок. Вот и весь бизнес.

Курс состоит из обучения элементарным вещам, таким как: что такое домен, индексация, счетчики на сайте, движок и биржи ссылок. При этом у нее своеобразный стиль изъяснения — например CMS она называет «конструктором», а покупателей ссылок — рекламодателями.

Только где-то на середине курса учеников учат пользоваться админкой и размещению статей. Курс до такой степени продвинутый, что на отдельном уроке учат регистрировать кошельки в Яндекс.Деньгах и Webmoney. Только к самому концу курса ученики узнают, что такое биржа ссылок и как размещать ее на сайте.

Так, научили человека покупать сайты, размещать статью и ссылки. Достаточно ли этого для того, чтобы зарабатывать 100 000 рублей в месяц? Одному из сотни может повезет. Но точно не всем. Например, Gogetlinks, который Деригина часто упоминает в качестве одной из основных бирж ссылок, сообщает, что по статистике принимает не более 20% сайтов, подавших заявки. Несмотря на это, Мария убеждает новичков, что они могут без труда найти недооцененные сайты и зарабатывать на них от 5 000 до 100 000 рублей в месяц. А если вложить деньги в 10 сайтов, то уже можно не ходить на завод, а как Мария, отдыхать по месяцу в Майами.

Что интересно, она настоятельно рекомендует покупать сайты, а не создавать свои с нуля. При этом неизвестно, откуда взять столько недооцененных СДЛ для учеников Марии — ведь не все вебмастера недоучки и они сами могут либо монетизировать свой сайт по максимуму, либо продать его по рыночной цене.

Если верить курсам Деригиной, выходит, что опытные вебмастера не знают про продажи ссылок, поэтому сидят на копейках, капающих с AdSense и РСЯ и ждут, когда придут ее ученики, купят сайт у них за 2-12 месяцев окупаемости (в реальности в разы дороже) и в несколько раз увеличат доход. Она часто приводит примеры, когда она купила сайт за $150 и уже через месяц он начал приносить $100. При этом никаких пруфов, конкретных фактов, цифр, а тем более аналитики и в помине нет — везде в качестве иллюстраций только ее фотографии на красивом фоне. Впрочем, тем, у кого отсутствует критическое мышление, аналитика ничего не даст.

Что вовсе не смешно, на одном из уроков она говорит ученикам, что сайты про спорт и блог на ЖЖ даже с миллионной аудиторией не приносят денег.

Идем на бурж

На обучении заработку в рунете Мария не стала останавливаться — она начала учить по схожей схеме зарабатывать деньги на сайтах в «долларовом интернете». Она призывает всех купить курс, потому что это уже не какой-то местечковый уровень, а мировой, где платят в долларах.

Мария заверяет всех, что знания иностранных языков для работы в бурже не требуется, так как все там общаются на «фиговом» английском. Бузнесвумен обещает, что ученики начнут зарабатывать $1 000 в месяц «в сети гугл и амазон». Подразумевается, что сайты будут монетизироваться Google AdSense и партнеркой Amazon.

Курс опять же, по аналогии с предыдущими пакетами, не дает глубоких знаний. Создание простейшего сайта, линкбилдинг, гостевые посты и работа с партнеркой Amazon — это можно найти и в свободном доступе, а не за 69 000 рублей.

Кто не дошел до конца курса, тот, естественно, не имеет права что-либо требовать от Деригиной.

Масштабирование инфоцыганского бизнеса

После якобы многочисленных просьб, Мария, запертая сейчас в Майами, решила возобновить обучение. Для того, чтобы собрать желающих, она запустила марафон из 6 уроков, где рассказывают о таких базовых понятиях, как окупаемость сайта и ROI. Вы понимаете какого уровня будущих «долларовых» бизнесменов собирают на этот курс?

Видимо, успех курсов про «доходные сайты» вдохновил Марию на новые свершения и теперь она специалист не только по буржу, но и по каналам на Яндекс Дзен.

В целом, работа с соцсетями поставлена на широкую ногу. От количества пабликов и блогов Деригиной кружится голова. При этом обратите внимание на количество «помощников» в специальной закрытой группе (вспомнили «требуются помощник руководителя, можно без высшего образования и опыта»?):

Вот в Telegram тоже самое — «работаю пару часов, отдыхаю на море»:

В Instagram тоже не одна страница работает над делом финансового просвещения масс:

Для нового потока «инвесторов» еще один свежий курс:

Про YouTube также не забыли:

Чего больше — вреда или пользы: отзывы о курсах Деригиной

Естественно, как и большинство курсов, вобравших в себя бесплатные материалы, вебинары Деригиной могут дать общее представление о сайтах. Однако, после их прохождения новичок не сможет не то что стать инвестором в сайты, а даже правильно выдавать задания программистам, сеошникам и копирайтерам и проверять их — ему просто не хватит компетенции. В своих уроках она напрямую призывает не вникать в SEO, потому что это будет только мешать. Как новичок, не зная основы SEO, будет зарабатывать на продаже ссылок, да и с небольшим бюджетом в 20к рублей, как она утверждает?

Если верить фейковым отзывам, то это плевое дело:

Когда отзывы заказные, всегда нет конкретики, каких-то мелочей и шероховатостей, которые делают историю правдивой. Поэтому все эти оды выдают себя.

Но когда паблик заброшен, то некому чистить комменты и тут правда начинает сочиться из всех щелей:

Вот одна из обманутых пишет, что ей предложили IPO с доходностью 41% (Деригина и IPO?!):

Другой пользователь жалуется на то, что ему предложили «поучаствовать в инвестициях», но через 5 дней сообщили, что они принесли хорошую прибыль и для того, чтобы забрать их, надо заплатить комиссию в размере первоначальной инвестиции:

Тут люди рассуждают о пользе обучения «инвестированию» в сайты:

Могут без всяких церемоний просто забанить тех, кто задает не те вопросы:

Это лишь малая часть людей, которые стали жертвами циничного инфоцыганства Деригиной и Ко. Простой поиск выдает сотни таких отзывов.

Деригина не любит, когда про нее пишут негативные комментарии. Она не только удаляет их, но и оказывает давление на своих недовольных учеников:

Деригина угрожает судом сайтам, которые раскрывают истинную суть ее деятельности:

Итог

В процессе изучения деятельности Деригиной и ее команды становится понятно, что она не рядовой инфоцыган. Это целая инфоцыганская империя, которая активно работает во всех направлениях.

Новичков окучивают во всех соцсетях, создаются новые сайты, тиражируются позитивные отзывы, снимаются ролики, пишутся книги, ведутся тренинги — это всего лишь малая часть того, что попадается на глаза. Если копнуть глубже — можно наткнуться на заказные интервью и статьи анти-разоблачения, которые якобы изначально оформлены в виде негативного отзыва, но которые на самом деле начинают в конце правду-матку резать в стиле «я думал, что лохотрон, а оказалось полезные курсы».

Нет основания не верить, что Деригина зарабатывает $30 000 в месяц — только это деньги не от «доходных сайтов», а скорее от доверчивых пользователей, которые захотели быстро разбогатеть. У вас остались еще сомнения, что именно такая кипучая инфоцыганская деятельность, а не сайты и недвижимость, приносит большую часть доходов для Марии Деригиной?

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