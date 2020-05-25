Как создать плагиат популярных новостных сайтов и получать доход от рекламы — опыт журналиста CNBC

В последние годы для мошенников стало обычным делом создание «новостных» сайтов с контентом, сворованным у крупных и известных новостных изданий. Подход далеко не новый: воруешь контент, размещаешь у себя на сайте рекламные блоки, получаешь профит.

Журналистка CNBC Мэган Грэм решила провести собственный эксперимент: в начале апреля она создала сайт на WordPress и начала публиковать на нем материалы с сайта CNBC (другими словами — воровала свой же контент). Спустя некоторое время она обратилась к рекламным сетям и разместила первую рекламу на сайте. Ниже — рассказ от лица Мэган.

Сайт с ворованным контентом

В прошлом месяце я опубликовала очередную свою статью на CNBC. Спустя некоторое время мне понадобилась на нее ссылка, поэтому я вбила пару ключевых слов в Google и, к моему огромному удивлению, обнаружила любопытные результаты. На сайте New York Times Post, полностью завешанном рекламой, была слово в слово размещена моя статья:

Статья в оригинале:

Подобные сайты не в новинку — они годами обдирали официальные издания и рекламодателей. Сейчас, в разгар пандемии, когда крупным изданиям приходится сокращать персонал и урезать зарплаты, эта проблема выглядит как никогда актуальной.

Исследование, проведенное ISBA и PwC, продемонстрировало, как на самом деле расходуются рекламные бюджеты крупных компаний. Например, половина всего бюджета уходит посредникам, а не самим паблишерам; треть бюджета и вовсе невозможно отследить во всей цепочке поставок.

Результаты исследования и моя личная история заставили меня окунуться в эту проблему еще глубже. Я провела эксперимент, чтобы узнать, смогу ли я создать собственный сайт, наполненный контентом с CNBC, и получить согласие рекламных сетей на показ рекламы на сайте.

Создание сайта

Я не программист и не кодер, однако создать сайт оказалось проще, чем я ожидала. Первым делом я добавила сертификат SSL, чтобы не было никаких вопросов с Google Chrome. Затем скачала тему, чтобы сайт выглядел как истинный «новостник», сделала favicon и, наконец, дала название — Tribune Times Today.

В начале своего пути я наполняла сайт вручную, копируя материалы с CNBC. Потом я узнала про существование скреперов, которые позволяют ускорить и автоматизировать процесс. Изображения для статей были стоковыми. Весь вечер выходного дня я настраивала сайт, приводила его в привлекательный вид, наполняла контентом — до тех пор, пока на сайте не было более 50 постов.

На этом моменте я была готова к размещению рекламы.

Поиск рекламодателей

Я подала более 30 заявок в различные рекламные сети. Некоторые из них одобрили сайт моментально (в основном касается тех, кто предлагает формат popunder), другие отказались по разным причинам: недостаточно трафика, не тот контент. Рекламным сетям Media.net и Infolinks понадобилось чуть больше времени, чем остальным, но они тоже одобрили мой сайт.

Рекламная сеть Sovrn изначально отказала моему сайту, потому что он не соответствовал стандартам оригинального контента:

Однако в течение следующих 24 часов они все-таки одобрили сайт:

Что касается Google AdSense, то им понадобилось несколько дней, чтобы отказать моему сайту (причина — scraped content).

Мне стало интересно, почему приведенные выше рекламные сети согласились одобрить мой сайт и как проходит процесс проверки сайтов.

По словам Sovrn, «компания является первой и одной из немногих, кто получил сертификат TAG Platinum», а сам процесс проверки более строгий, чем у остальных:

Каждый сайт проходит четырехступенчатую проверку. Однако даже при самых тщательных проверках мы не исключаем возможность, что к нам проскользнет плохой сайт. Именно по этой причине мы на постоянной основе проводим аудит и удаляем сайты, нарушающие наши требования.

CEO Infolinks Боб Регулар заявил, что первичной проверкой сайтов занимаются живые люди. Они смотрят, чтобы на сайте не было откровенного трэша: агрессивного контента, порнографии и прочего. Если сайт проходит данный уровень проверки, то его можно предлагать потенциальным рекламодателям.

В Media.net ситуация похожая — на первом этапе проверки сразу же отсекаются все сайты, содержащие порнографию, насилие, агрессивный контент, ненавистнические высказывания и т.д. Что отличает Media.net от других, так это процесс блокировки плохих сайтов. Если сайт имеет незначительные нарушения, рекламная сеть не блокирует его сию же минуту. Вместо этого она ждет момент, когда сайт запросит выплату, и только затем блокирует. По их словам, это отбивает желание владельцев плохих сайтов присоединяться к их сети.

С рекламными сетями разобрались. Идем далее. Глядя на информацию, которую нужно было добавить в ads.txt, я обнаружила, что разрешила продавать рекламное пространство на своем сайте не только Infolinks, Media.net и Sovrn, но и их партнерам: AppNexus, GumGum, OpenX, Rubicon Project и Google.

Это, в свою очередь, вовсе не значит, что они апрувнули мой сайт, исходя из собственных критериев и требований.

Например, в Rubicon Project заявили, что как только партнер одобряет какой-либо сайт, он должен отправить домен напрямую в Rubicon, чтобы они самостоятельно апрувнули сайт.

Поскольку мне не хотелось получать доходы от рекламы из кармана законных рекламодателей, я лишь на пару минут активировала рекламу на сайте, чтобы наделать скринов всплывающих рекламных объявлений. Из того, что я увидела: реклама от таких компаний, как Kohl's, Wayfair, Overstock и Chewy.

Представители Overstock заявили, что испытывают негативное влияние подобного вида мошенничества и делают всевозможное, чтобы предотвратить трату их бюджета.

Масштабы

Я вложила в этот сайт всего пару часов своего времени, но при этом не планирую зарабатывать на нем. А теперь представьте, сколько на самом деле существует подобных мошеннических сайтов. Вариации обмана разные. Например, можно писать оригинальный контент, получить одобрение в рекламной сети, а затем публиковать плагиат. Или же купить сайт, подключенный к рекламным сетям и опять-таки заливать плагиат.

Преподаватель digital-маркетинга в INSEEC Андреас Рамос заявляет, что масштабы махинаций ошеломляют:

Мошенники клепают десятки тысяч подобных сайтов всего парой нажатий клавиш. Это настоящая денежная машина.

Примеры лежат на поверхности. Однажды мне захотелось найти сайты, ворующие контент с CNBC. Мне понадобилось всего пара минут. The Washington Time, FR24News.com, Bioreports.net, AfricaZilla и USA News Hub — все эти сайты размещают ворованный контент и показывают рекламу от Google и Criteo.

Заключение

Эксперимент Мэган в очередной раз подтверждает насколько сложна и запутанна рекламная экосистема. Даже эта статья Мэган спустя несколько часов публикации появилась как минимум на четырех сайтах, имеющих рекламные блоки от Google, MGID и Criteo:

По словам бывшего руководителя рекламного отдела Боба Хоффмана, единственный способ рекламодателей не потерять свой бюджет — покупать рекламу напрямую у паблишеров.