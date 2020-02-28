ТОП 10 трендовых товаров для продажи в 2020 году

Уже не одна сотня опытных арбитражников пробует свои силы не только в классической схеме работы через партнерки, но и в собственных проектах, то есть в работе на себя. Для создания удачной связки очень важно найти крутой товар, который будет актуален для широкой аудитории. В этой статье мы собрали 10 трендовых вещей, с которыми можно начать работу в ближайшем будущем.

Подборка создавалась, исходя из актуальных товаров на Кикстартере и Индигого. Многие позиции могут отсутствовать на Алиэкспрессе или стоить слишком дорого, но их точно стоит взять на заметку — ведь еще недавно и гироскутеры казались роскошью, а сейчас это уже обыденность.

1. Портативный переводчик Wooask

Небольшое устройство способно переводить слова и фразы с устной речи со 126 языков, еще с 24 работает перевод фраз с изображений. Заявляется, что Wooask может распознать написанный от руки текст. Единственное, что необходимо гаджету — интернет. У подобных устройств может быть очень много применений помимо банального сувенира для туриста. Гаджет обязательно будет использоваться в малом бизнесе. Особенно там, где нужна работа с иностранными клиентами, например, кафе, бары, магазины. Кроме того, открываются и другие возможности, ведь можно заказать партию гаджетов «под себя» и встроить туда свои сервисы.

2. Устройства, помогающие удерживать смартфоны

Телефоны для нас уже давно перестали быть обычными средствами связи. В них все больше и больше необходимых в повседневности функций. Это и камера, и навигатор, и доступ в интернет, где можно смотреть видео и читать новости, социальные сети, оплата за покупки и т.д. Смартфоны проводят у нас в руках большое количество времени, их размер постоянно увеличивается, а держать их становится неудобно.

Именно для этого и был создан удерживатель смартфонов. Он представляет из себя небольшой объект, напоминающий печать, а иногда кольцо для пальца — формы, размеры и цвета бывают разные. Удерживатель оснащен присоской, которая крепится к задней части смартфона. Благодаря этому гаджету, телефон уверенно находится в руке, не выскальзывает и не выпадает. Также вокруг удерживателя можно обмотать наушники, чтобы они не запутывались. Быстрая популяризация такой продукции просто неизбежна.

3. Портативные твердотельные накопители

Все мы хоть раз сталкивались с проблемой нехватки места на компьютере или другом устройстве. Технологии развиваются, фото и видео становятся более качественными, скорость передачи данных возрастает, объемы передаваемой информации очень быстро растут. Поэтому возникает спрос на компактные, качественные, удобные, с большими объемами памяти внешние жесткие диски. А как известно, спрос рождает предложение.

Сейчас уже существуют накопители HyperDisc с высокой скоростью передачи информации и компактным размером. Их вес не превышает 50 граммов, а объемы памяти составляют от 512 гигабайт до нескольких терабайт. Они совместимы со всеми основными операционными системами. Спрос на них будет только увеличиваться, ведь альтернативных способов хранения информации пока нет.

4. Японская куртка из углеродного волокна

Японцы выпустили куртку HOMI, которая по внешнему виду ничем не отличается от любой другой. Но в ней есть одна особенность — внутри присутствует кнопка. При нажатии на нее начнут нагреваться внутренние пластины. Температура нагрева составляет 42-46 градусов Цельсия. В куртке можно отстегнуть капюшон, а еще там есть маска для защиты лица от ветра. Она хорошо переносит влагу, поэтому ее можно стирать. Таких свойств разработчики добились при помощи углеродных волокон. Изобретение идеально подходит для стран с холодным климатом и будет раскупаться с колоссальной скоростью.

5. Умный стимулятор мышц против храпа

Всех нас раздражает, когда кто-то храпит. Теперь этого можно избежать. Существуют гаджеты, которые могут освободить человека от недуга. Они могут выглядеть как маска, наушник или небольшое приспособление, которое крепится к подбородку. У них одинаковый принцип работы: приборы улавливают звуковые колебания от храпа и воздействуют на мышцы гортани электроимпульсами. Когда мышцы напрягаются, дышать становится легче и храп пропадает. Желающих приобрести такое устройство будет очень много, ведь храп это распространенная проблема, которая раздражает людей.



6. Портативный кулер для тела

Люди потеют — это неизбежный процесс. К сожалению, раньше этого нельзя было избежать. Да были антиперспиранты, но спасают они далеко не всегда и не всех. Теперь появилось решение получше — это Cool Human Portable Body Cooler, портативный кулер для тела. Он имеет небольшие габариты и легко и незаметно помещается под одеждой. При полном заряде батареи он может проработать до 14 часов. С кулером не нужно беспокоится, что от вас плохо пахнет. Такой прибор точно станет хитом продаж, особенно на территории жарких стран.

7. Чехол для iPhone с клавиатурой

Переход на сенсорные гаджеты произошел очень быстро, но не все из нас довольны этим. Некоторые сразу же адаптировались и легко набирают текст при помощи тачскрина. Но есть те, кто не готов к таким переменам и хотят пользоваться кнопками, как и раньше. Специально для таких людей и был разработан Physibo — чехол для iPhone. После того, как iPhone будет вставлен в чехол, произойдет соединение через Bluetooth и устройством можно будет спокойно пользоваться.

8. Нанотехнологическая биоантена для снятия боли

Kailo — это нанотехнологическая биоантена, основной задачей которой является снятие боли. Происходит это благодаря воздействию на тело человека электрических сигналов. Представьте, что не нужно будет покупать пачку болеутоляющих, чтобы избавиться от боли. Все можно будет сделать одним прибором, который не будет вызывать привыкания или иметь негативных последствий для организма.

9. Модульный рюкзак

Современный покупатель требует максимальной эффективности и функциональности от вещей. Рюкзаки — не исключение. Разработчики Wolffepack сделали все, чтобы угодить этим требованиям. У рюкзака есть 3 степени свободы, он удобен, его легко снять и надеть, в нем хорошо оптимизировано рабочее пространство и он стильно выглядит. Спрос на такие вещи будет только увеличиваться, можно получить неплохую прибыль если открыть интернет магазин по продажам модульных товаров.

10. Грузовой робот, который следует за вами и несет ваши вещи

Vespa, компания, которая занимается производством скутеров, предложила инновационного робота Gita. Основной задачей этого творения будет перевозка вещей за своим хозяином. На данный момент он может выдерживать грузы весом до 40 фунтов. Робот следует за своим хозяином благодаря специальным встроенным датчикам. Единственна причина того, что такие роботы не набирают популярность это их высокая цена ($3200). Если кому-то удастся удешевить производство таких помощников, то их очень быстро начнут покупать.

Следите за трендами, не бойтесь быть первопроходцами в различных сферах, и успех не заставит себя ждать.

Подписывайтесь на наши Телеграм-каналы: основной канал, e-commerce, гемблинг, адалт и дейтинг, беттинг, финансы и классический манимейкинг.